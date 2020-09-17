Ураган "Саллі" вирує на південно-східному узбережжі США. У штатах Флорида та Алабама внаслідок злив та сильного вітру підтоплено оселі місцевих жителів. Рівень води сягнув позначки в півтора метра. Понад 500 тисяч будинків та підприємств залишилися без електроенергії. Шторм повалив дерева та порвав лінії електропередач.

Влада думає про евакуацію населення.