Ураган "Саллі" атакував південно-східне узбережжя США [ Редактировать ]
Ураган "Саллі" вирує на південно-східному узбережжі США. У штатах Флорида та Алабама внаслідок злив та сильного вітру підтоплено оселі місцевих жителів. Рівень води сягнув позначки в півтора метра. Понад 500 тисяч будинків та підприємств залишилися без електроенергії. Шторм повалив дерева та порвав лінії електропередач.
Влада думає про евакуацію населення.
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