У Мелітополі шахраї викрадали гроші з банківських рахунків українців [ Редактировать ]
Шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків затримала СБУ на Запоріжжі. Онлай-лиходії цупили кошти у приватних клієнтів та фінустанов. Ошукували і зарубіжні банки, - повідомили у кіберполіції.
Підпільний центр працював у Мелітополі, в ньому шахраювали 54 так званих "операторів". Чорний щомісячний "прибуток" складав майже 3 мільйони гривень. Під час спецоперації вилучили 124 одиниці комп'ютерної техніки та 60 тисяч готівки.
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