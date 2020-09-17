Шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків затримала СБУ на Запоріжжі. Онлай-лиходії цупили кошти у приватних клієнтів та фінустанов. Ошукували і зарубіжні банки, - повідомили у кіберполіції.

Підпільний центр працював у Мелітополі, в ньому шахраювали 54 так званих "операторів". Чорний щомісячний "прибуток" складав майже 3 мільйони гривень. Під час спецоперації вилучили 124 одиниці комп'ютерної техніки та 60 тисяч готівки.