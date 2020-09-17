В Украине разрешили электронную торговлю лекарствами [ Редактировать ]
В Украине разрешили электронную розничную торговлю лекарственными средствами. Народные депутаты поддержали во втором чтении соответствующий законопроект №3615-1. За документ проголосовали 258 депутатов Рады.
Согласно закону, субъект хозяйствования, который имеет лицензию на розничную торговлю лекарствами, может осуществлять и электронную розничную торговлю лекарственными средствами, а также доставлять их непосредственному потребителю.
В законе прописан ряд требований для таких субъектов хозяйствования для е-торговли лекарствами. Среди них - требования к сайту такого субъекта хозяйствования; наличие собственной курьерской службы, оборудования, обеспечивающего соблюдение условий хранения лекарств при их транспортировке, или привлечение курьерских служб доставки, которые имеют такое оборудование.
В документе предусмотрено, что доставка лекарства возможна исключительно из аптечных учреждений, внесены в перечень субъектов, имеющих право на е-торговлю лекарствами.
Запрещается электронная розничная торговля:
- лекарствами, отпуск которых осуществляется по рецептам врачей, кроме отпуска таких препаратов при условии предоставления электронного рецепта;
- лекарствами, оборот которых в соответствии с законом требует наличия лицензии на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- сильнодействующими, ядовитыми, радиоактивными и иммунобиологическими препаратами, перечень которых определяется Министерством здравоохранения.
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