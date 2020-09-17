Парень и девушка пришли в супермаркет в нижнем белье (видео) [ Редактировать ]
В Мелитополе Запорожской области молодая пара, парень и девушка, пришли в супермаркет "АТБ" в одном нижнем белье. Также на них были надеты медицинские маски.
Молодых людей сняли на видео местные жители. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал MELITOPOL_GRAM.
В ответ на смех и замечания прохожих возле входа в супермаркет девушка показывала им приветственные жесты.
Пользователи социальных сетей предположили, что молодые люди вышли на улицу в таком виде, потому что проиграли пари.
Ранее мы писали о том, что в Запорожье мужчина прыгал по кассам супермаркета.
по теме
Женщина вызвала полицию на помощь дочке с домашним заданием
Женщина пожаловалась на автора учебника, так как дочка не поняла слова в книге по украинскому языку и литературе
Попугай "сдал" известного бизнесмена, назвав жене имя любовницы
Пернатый стал причиной иска в размере двух миллионов шекелей
"Довела": разъяренный мужчина бросил девушку в мусорный бак (видео)
Инцидент засняли очевидцы, ролик разместили в социальных сетях
В "Борисполе" пассажирка вышла погулять на крыло самолета (видео)
Пассажирка вернулась в салон самолета только после того, как ее заметили члены экипажа
Переход на зимнее время 2020: когда переводить часы
Когда в Украине переводить часы на зимнее время в 2020 году