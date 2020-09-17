В Мелитополе Запорожской области молодая пара, парень и девушка, пришли в супермаркет "АТБ" в одном нижнем белье. Также на них были надеты медицинские маски.

Молодых людей сняли на видео местные жители. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал MELITOPOL_GRAM.

В ответ на смех и замечания прохожих возле входа в супермаркет девушка показывала им приветственные жесты.

Пользователи социальных сетей предположили, что молодые люди вышли на улицу в таком виде, потому что проиграли пари.

Ранее мы писали о том, что в Запорожье мужчина прыгал по кассам супермаркета.