В Киеве женщина с наркотиками в сумке воровала из супермаркета зубную пасту [ Редактировать ]
В Киеве на Оболони охрана одного из супермаркетов остановила на выходе женщину, которую заподозрили в краже товара. Об этом сообщили в столичной патрульной полиции, передает kyiv.znaj.ua.
При поверхностном обыске у покупательницы обнаружили несколько тюбиков зубной пасты.
"Кроме украденной зубной пасты, в сумочке воровки обнаружили шприц с неизвестным веществом. Сама задержанная призналась, что в шприце – наркотик. В ходе проверки выяснилось, что женщину уже и раньше задерживали за преступления, связанные с хранением и употреблением наркотических веществ", - говорится в сообщении.
В связи с находкой на место задержания была вызвана следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что продавец супермаркета воровал деньги из банковских карт покупателей.
Также мы писали о том, что в супермаркете Полтавы покупатель устроил скандал.
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