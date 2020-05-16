В Киеве женщину уличили в краже из супермаркета/ Фото: Патрульная полиция

В Киеве на Оболони охрана одного из супермаркетов остановила на выходе женщину, которую заподозрили в краже товара. Об этом сообщили в столичной патрульной полиции, передает kyiv.znaj.ua.

При поверхностном обыске у покупательницы обнаружили несколько тюбиков зубной пасты.

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"Кроме украденной зубной пасты, в сумочке воровки обнаружили шприц с неизвестным веществом. Сама задержанная призналась, что в шприце – наркотик.​ В ходе проверки выяснилось, что женщину уже и раньше задерживали за преступления, связанные с хранением и употреблением наркотических веществ", - говорится в сообщении.

В связи с находкой на место задержания была вызвана следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что продавец супермаркета воровал деньги из банковских карт покупателей.

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