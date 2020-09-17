Полное восстановление экономики после коронаивруса в мире случится в течении пяти лет.

Об этом сообщает Reuters.

Восстановление мира начнется сразу после отмены карантинных ограничений.

Вероятно, сразу начнется быстрое восстановление на фоне отмены всех ограничительных мер карантина, но полное восстановление займет до пяти лет.

Отмечается, что в мире впервые за 20 лет начнет расти уровень бедности, при этом в некоторых странах кризис продлится дольше, чем в других, и усилит неравенство, поскольку бедные страны пострадают сильнее.

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