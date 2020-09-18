На Донбасі зафіксували одне порушення режиму тиші за добу [ Редактировать ]
Одне порушення режиму тиші було на Донбасі минулої доби. Російські найманці відкрили провокаційний вогонь зі стрілецької зброї неподалік Новогригорівки.
У штабі запевнили минулося без втрат серед українських захисників. Рятувальники і далі розміновують прифронтові райони та відновлюють пошкоджені будинки. Від боєприпасів очистили сім гектарів території.
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