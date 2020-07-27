Мужчина установил мировой рекорд с помощью трех воздушных шариков (видео) [ Редактировать ]
Американец Дэвид Раш, который ранее уже побил более 150 рекордов Гиннеса, сумел в течение 1 часа 12 минут и 50 секунд удерживать в воздухе три воздушных шарика, установив таким образом новый мировой рекорд.
Об этом сообщает fixygen.ua.
Для достижения цели рекордсмену потребовалось немногое: пустой тренажерный зал, а также красный, желтый и зеленый шарики, которым он не давал упасть, поддерживая их в воздухе руками, ногами и головой.
Отмечается, что новый рекорд значительно превышает предыдущее достижение в 39 минут и 49 секунд.
Раш рассказал, что он уже не раз смог удерживать шарики в воздухе в течение столь продолжительного периода, однако представители Книги рекордов Гиннесса отказывались регистрировать его достижение без записанного видеоролика.
Теперь же видео со всем процессом установления рекорда в ускоренном темпе находится в общем доступе на платформе YouTube под названием "Я продержал три воздушных шарика в воздухе больше часа! – Новый мировой рекорд".
Ранее мы писали о том, что мужчина выпил литр лимонного сока за считанные секунды.
Также сообщалось, что комментарий из трех слов установил рекорд на YouTube.
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