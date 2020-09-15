Геннадій Кернес у лікарні: чи відправив коронавірус у політичну кому мера Харкова [ Редактировать ]
Міський голова Харкова знайшовся. Геннадій Кернес і справді хворий на коронавірус, і з 10 вересня лежить у 17 міській лікарні. Стан його стабільно тяжкий.
Про це сьогодні повідомили в харківській мерії. За даними пресслужби, у Кернеса двостороннє запалення легень. Водночас, там спростовують інформацію, що мер у комі і підключений до апарата ШВЛ. Як про це напередодні повідомляли деякі ЗМІ. Кернес планує взяти участь у наступній сесії міськради, яку перенесли на тиждень.
Юрій Сидоренко, директор Департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради:
Я був викликаний у 17 лікарню, де він перебуває, ми це підтверджуємо, і спілкувався з Генадієм Адольфовичем, який дуже багато і дуже голосно сміявся з того, що було розповсюджено в інтернеті. Зустрітися з вами він просив мене особисто для того, щоб спростувати всі ці фейки.
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