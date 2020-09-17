Мэр Харькова Геннадий Кернес проходит обследование в одной из немецких клиник. Проблемы со здоровьем у градоначальника возникли не из-за коронавируса, а в связи с ранением, которое он получил 28 апреля 2014 года во время пробежки. Об этом сообщил журналистам Директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

В результате покушения у Кернеса были повреждены позвоночник, спинной мозг, одно из легких, печень и другие органы, поэтому родственники настояли на продолжении лечения в специализированной клинике.

От ранения Геннадий Кернес пришел в себя, но ковид спровоцировал не только воспаление легких. Это эхо того выстрела. Сам Кернес не хотел покидать Украину, но под давлением родных на это согласился. Во вторник произошло ухудшение его состояния. Но мы настаиваем, что все сплетни, слухи о коме, отеке мозга, инсульте - не более, чем просто разговоры, спровоцированные обострением политической гонки на местных выборах.

Сейчас состояние мэра Харькова стабильно тяжелое, но его жизни ничего не угрожает. Геннадий Кернес был доставлен в немецкую клинику в противоковидной капсуле, как того требует медицинский протокол для таких больных. При этом мэр был подключен не к аппарату искусственной вентиляции легких, а к аппарату высокопотоковой подачи кислорода.



По данным пресс-службы, полет Геннадий Кернес перенес нормально. Сейчас мэр Харькова находится в сознании и проходит полное медицинское обследование, после которого врачи определят, как лечить его в дальнейшем. Харьковский городской голова проходит лечение за свой счет.

Ранее сообщалось, что Харьковская область продолжает лидировать по темпам распространения COVID-19. За последние сутки инфекция подтверждена у 483 жителей области.