Через негоду в Україні знеструмлено 291 населений пункт. Численні аварії спричинили сильні зливи та шквальний вітер - повідомляють в ДСНС. Найбільше збитків циклон наробив на півночі країни - у Чернігівській, Київській та Житомирській областях.