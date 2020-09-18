Біля Водяного противник вів вогонь із гранатомета [ Редактировать ]
Із чергової ворожої провокації почалася нова доба на східному фронті. Вогнем із підствольного гранатомета окупанти провокували українських військових поблизу населеного пункту Водяне на півдні Донеччини.
Один факт порушення перемир'я був і минулої доби. Російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї неподалік Новогригорівки. У штабі кажуть - українські бійці вогню у відповідь не відкривали.
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