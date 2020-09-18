Щоб досягти таких результатів, грати доводиться по 4-5 годин на день

У свої 13 років Євген Чеславський із Києва грає на 11 музичних інструментах. І нині опановує 12. У хлопчика діагноз аутизм. І для нього навчання на музичних інструментах - це терапія. З юним віртуозом поспілкувалася Марія Кагал.

Домра-контрабас - один з одинадцяти інструментів, які вже опанував Євген. Віддати хлопчика до музичної школи вирішила мама, коли почула про користь музикотерапії для дітей з аутизмом. Як виявилося пізніше, у хлопця до цього ще й неабиякий хист.

Якщо з текстом йому складніше переказувати, а от якщо от цифри, знаки, ноти, оце він дуже швидко уловлює в музичній школі, тому сольфеджіо дуже добре вдається. Він слухає, він на уроці все запам'ятовує. Він може пів зошита за годину виконати всіх завдань.

Грає хлопець здебільшого ліричні твори.

А які більше мелодії тобі подобаються: сумні чи веселі? - Сумні - Чому? - Мені просто посумувати хочеться уже. - Він лірик просто, йому ліричні пісня більше подобаються.

У свої 13 років Женя часто виступає й має чимало нагород, зокрема й за авторські композиції.

Євген Чеславський, музикант:

А це кришталева зірка 2018. - Що ти там робив? - Я грав такі твори, які я придумав. Нові композиції, сам.

Щоб досягти таких результатів, грати доводиться по 4-5 годин на день. А окрім цього, Євген встигає розвивати й ще один свій талант.

Він любить різні подєлки робити з картону. - З паперу. - Що ти робиш розкажи? - Тролейбуси зробив. - Тобто він їх не просто робить. Він от побачив і з підручних засобів зробив, склеїв і вони в нього виходять чіткі правильні пропорції, які вони повинні бути.

Серед усіх інструментів найулюбленішим Женя називає фортепіано. Каже, коли натискає на клавіші, вони завжди звучать правильно і чисто. Ніна Євгеніївна навчає хлопця вже чотири роки. Згадує: відразу помітила, що в нього надзвичайні здібності.

Ніна Поводирьова, викладачка із гри на фортепіано:

У него абсолютный слух вообще-то. Это знаете что такое? Это когда нажимаешь ему ноту и он четко говорит какая нота звучит. В любой октаве. Инструмент большой. Вот нажимаешь ему ноту и не одну - можно 4 ноты - он их называет. Не глядя на клавиатуру.

Наразі Євген планує опанувати ще й дванадцятий інструмент - флейту. І на цьому, каже, поки що досить.