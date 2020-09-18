В Беларуси суд продлил арест члену президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Она будет находиться под арестом до 8 ноября.

Об этом сообщила адвокат Колесниковой Людмила Казак.

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По ее словам, арест был продлен в связи с предъявлением Колесниковой обвинения в захвате власти.

"Нам обвинение предъявили пару дней назад, позавчера. Соответственно, со стражей ничего не изменится, пока не будет рассмотрена жалоба (защиты на арест Колесниковой, - ред.) в суде... Сейчас по сроку получается, что стража избирается на два месяца. То есть у нее получается, с 8 сентября по 8 ноября она есть, санкционирована", - рассказала Казак.

Он также добавила, что арест Колесниковой может быть продлен, если это сочтут необходимым.

Напомним, 16 сентября Следственный комитет Беларуси официально предъявил обвинение одному из лидеров Координационного совета Марии Колесниковой.

Также сообщалось, что Лукашенко назвал причину задержания Колесниковой.