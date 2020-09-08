Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиционерка Мария Колесникова задержана за нарушение правил пересечения границы. По его данным, она пыталась выехать в Украину.

Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Говорит Москва", который брал у Лукашенко интервью.

Как он заявил, Колесникова пыталась пересечь границу ночью.

"На пограничном переходе они предъявили документы белорусским пограничникам, после чего были пропущены на территорию между РБ и Украиной. Здесь при повторной проверке, Колесникову выбросили из машины, а ее попутчики на авто прорвались на территорию Украины", - заявил он.

Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но результаты голосования не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.

Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.