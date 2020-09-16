Колесниковой официально предъявили обвинение [ Редактировать ]
В среду, 16 сентября, Следственный комитет Беларуси официально предъявил обвинение одному из лидеров Координационного совета Марии Колесниковой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Она продолжается содержаться под стражей.
Колесникову обвиняют по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Беларуси.
В СК добавили, что расследование продолжается.
Ранее мы писали о том,что Лукашенко назвал причину задержания Колесниковой.
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