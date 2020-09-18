Мультиварка для дезинфекции респираторов: американские ученые поделились интересным опытом [ Редактировать ]
Работники, расположенного в Урбане-Шампейне Университета Иллинойса, представили результаты интересной исследовательской работы. Как оказалось, обычные бытовые мультиварки подходят для дезинфекции некоторых разновидностей средств индивидуальной защиты. Так, к повторному использованию можно подготовить респираторы с маркировкой N95.
Это интересно: именно такие респираторы активно используют жители Европы для снижения скорости распространения коронавируса.
Ученые смогли выяснить, какая температура подходит для стерилизации респираторов и какое максимальное количество циклов "запекания" они могут выдержать.
Для объективной оценки результата эксперимента в его ходе использовались респираторные маски, на которые был нанесен:
- "желудочный грипп",
- желудочно-кишечный вирус,
- калицивироз,
- аденовирус.
Какие устройства могут использоваться для обработки
Сотрудники американского университета утверждают, что для сухой тепловой обработки в домашних условиях подходят все те мультиварки, которые поддерживают режим ручной настройки. Подбор рабочих параметров вручную позволяет задать оптимальную температуру и установить таймер.
По словам экспертов, стоимость мультиварки, используемой для дезинфекции, не имеет значения. С ролью стерилизатора может справиться бюджетная и дорогостоящая модель. Главное - наличие функции, позволяющей пользователю контролировать температурные параметры самостоятельно.
Важные нюансы
В каких условиях необходимо стерилизовать приборы, предназначенные для защиты органов дыхания от вирусов и бактерий?
- Температура обработки - 100 градусов Цельсия.
- Время стерилизации - 50 минут.
При соблюдении этих условий респиратор остается пригодным для эксплуатации даже после многократного повторения процедуры стерилизации. В среднем, он выдерживает до 20 циклов стерилизации. При этом материалы изготовления респиратора сохраняют целостность и защитные (фильтрационные) свойства.
Впрочем, специалисты убеждены, что стерилизовать средства индивидуальной защиты можно и при других настройках мультиварки. Однако при уменьшении температуры придется увеличивать время обработки. Слишком высокая температура в свою очередь может привести к повреждению фильтрующей поверхности.
Открытие американских ученых порадовало экономных пользователей. Теперь они смогут продлить цикл эксплуатации респираторов, бесплатно стерилизуя их в домашних условиях.
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