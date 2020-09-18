В Умани появились "нелегальные" патрули [ Редактировать ]
На территории паломничества хасидов в Умани происходит поиск нелегальных паломников.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
В Госпогранслужбе допускают, что некоторые иностранцы могли подделать документы, разрешающие им пересечение украинской границы.
Отмечается, что такие бумаги относятся к лечению, различным приглашениям, а также не соблюдения правил транзитного проезда через нашу страну, который мог длиться не более 48 часов. Уже обнаружили несколько нарушителей. Они будут выдворены из Украины с запретом въезда минимум на 3 года.
Ранее мы писали, что в Умань прибыли полицейские из 20 областей. Они обеспечивают порядок и безопасность граждан во время празднования Рош ха-Шана.
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