На территории паломничества хасидов в Умани происходит поиск нелегальных паломников.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В Госпогранслужбе допускают, что некоторые иностранцы могли подделать документы, разрешающие им пересечение украинской границы.

Отмечается, что такие бумаги относятся к лечению, различным приглашениям, а также не соблюдения правил транзитного проезда через нашу страну, который мог длиться не более 48 часов. Уже обнаружили несколько нарушителей. Они будут выдворены из Украины с запретом въезда минимум на 3 года.

Ранее мы писали, что в Умань прибыли полицейские из 20 областей. Они обеспечивают порядок и безопасность граждан во время празднования Рош ха-Шана.