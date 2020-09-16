Для обеспечения порядка и безопасности граждан во время празднования Рош ха-Шана в Умань прибыли полицейские из 20 областей (более 560 правоохранителей).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Читайте также Хасид пытался попасть в Украину через болото

В этот состав вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации.

Напомним, празднование Рош ха-Шана начнется вечером 18 августа.

Ранее сообщалось, что тысячи хасидов застряли на границе Беларуси и Украины.