В Умань прибыли полицейские из 20 областей [ Редактировать ]
Для обеспечения порядка и безопасности граждан во время празднования Рош ха-Шана в Умань прибыли полицейские из 20 областей (более 560 правоохранителей).
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В этот состав вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации.
Напомним, празднование Рош ха-Шана начнется вечером 18 августа.
Ранее сообщалось, что тысячи хасидов застряли на границе Беларуси и Украины.
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