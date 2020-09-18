Паломники-хасиды, которые несколько дней находились между белорусским КПП "Новая Гута" и украинским "Новые Яриловичи", покинули нейтральную полосу между двумя государствами. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Погранкомитет Беларуси.

По состоянию на 15.00 18 сентября количество иностранных граждан, находящихся на территории между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Ярыловичи", составляет около 10 человек.

Накануне белорусскими пограничниками было более 1000 указанных иностранных граждан. Все они организованно убыли на территорию Республики Беларусь.

По данным госпогранслужбы Украины, по состоянию на 11:28 в пограничной зоне оставались около 600 паломников-хасидов.

Из Беларуси сообщают, что не попавшие на Украину хасиды автобусами и на такси едут в Пинск, Гомель и Бобруйск, чтобы потом покинуть Республику.

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Напомним, что брацлавские хасиды ежегодно совершают паломничество на могилу рабби Нахмана в Умани Черкасской области. Еврейский Новый год (Рош ха-Шана) в этом году празднуется с 18 по 20 сентября.

Мэр города Александр Цебрий требовал запретить паломничество хасидов в 2020 году из-за пандемии коронавируса. 26 августа Украина закрыла въезд на территорию страны для всех иностранцев без украинского вида на жительство.

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Около 2,5 тысяч паломников все-таки смогли добраться до Умани. У 10 из них был выявлен коронавирус, сообщил мер города Цебрий.

Ранее сообщалось, что Беларусь усилила охрану границы с Украиной после заявления Александра Лукашенко о закрытии западных границ.