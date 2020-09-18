Нападение на Балуха: в полиции сообщили подробности о подозреваемом [ Редактировать ]
В пятницу, 18 сентября, правоохранители задержали подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Им оказался киевлянин, 1988 года рождения.
По данным полиции, 7 сентября мужчина пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов.
В тот вечер Владимир Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане "Казак". Около полуночи он вышел из заведения и направился в ресторан "Edem".
Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой - потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь.
Утром Балуха доставили в больницу.
Задержанному было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
Ранее мы писали о том, что полиция задержала подозреваемого.
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