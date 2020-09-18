Нападение на Балуха: полиция задержала подозреваемого [ Редактировать ]
В пятницу, 18 сентября, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на бывшего узника Кремля Владимира Балуха.
Об этом сообщил Аваков в Twitter.
Нападение было совершено в ночь на 8 сентября.
По словам министра, подробности дела будут в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры.
Ранее мы писали, что в Украине избили бывшего политзаключенного Балуха.
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