В пятницу, 18 сентября, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на бывшего узника Кремля Владимира Балуха.

Об этом сообщил Аваков в Twitter.

Нападение было совершено в ночь на 8 сентября.

По словам министра, подробности дела будут в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры.

Ранее мы писали, что в Украине избили бывшего политзаключенного Балуха.