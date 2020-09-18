Если бы не выборы, случаев коронавируса было бы меньше - Зеленский [ Редактировать ]
В пятницу, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно либеральный формат карантина. Об этом Зеленский заявил во время брифинга в Тернопольской области.
Но, по его словам, если бы не местные выборы, случаев заражения коронавирусом было бы меньше.
Всегда люди ориентируются на лидера. Если люди видят, что мэр выходит и говорит, что власть переоценивает сложность ситуации, люди видят, ориентируются и так себя ведут. Вот поэтому сегодня мы видим 3 тысячи новых случаев COVID-19.
При этом он отметил, что не шел бы ни с кем на какие компромиссы, потому что результатом будет количество погибших людей.
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