В пятницу, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно либеральный формат карантина. Об этом Зеленский заявил во время брифинга в Тернопольской области.

Но, по его словам, если бы не местные выборы, случаев заражения коронавирусом было бы меньше.

Всегда люди ориентируются на лидера. Если люди видят, что мэр выходит и говорит, что власть переоценивает сложность ситуации, люди видят, ориентируются и так себя ведут. Вот поэтому сегодня мы видим 3 тысячи новых случаев COVID-19.

При этом он отметил, что не шел бы ни с кем на какие компромиссы, потому что результатом будет количество погибших людей.

Ранее у Зеленского делали заявление о ситуации вокруг САП.