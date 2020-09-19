В тель-авивском аэропорту имени Бен-Гуриона впервые в мире приземлился беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает Israel Aerospace Industries.

Во время посадки и взлета беспилотника Heron израильский аэропорт имени Бен-Гуриона обслуживал все вылетающие и прибывающие рейсы гражданских самолетов в штатном режиме.

Отмечается, что оснащенный двигателем Rotax 915 iS обновленный беспилотник Heron II может подниматься на высоту более 10,5 км и развивать максимальную скорость до 260 км/ч. При этом Heron II способен проводить в воздухе без посадки до 45 ч.

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