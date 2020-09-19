Народные депутаты от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчук В. В., Бойко Ю. А., Рабинович В. З., Столар В. М., Загородний Ю. И., Папиев М. Н., Павленко Ю. А., Плачкова Т. М., Приходько Н. И., Бурмич А. П., Иоффе Ю. Я., Дунаев С. В., Мороз В. В., Гнатенко В. С., Волошин О. А., Кузьмин Р. Р., Колтунович А. С., Черный В. И., Мамка Г. Н. подали проект постановления (регистр. № 4123) "Об обеспечении представительства интересов граждан Украины". Данный законопроект вносит изменения в пункт 4 постановления Верховной Рады от 15 июля 2020 года о проведении местных выборов, который противоречит Минским соглашениям.

Этот пункт стал основным камнем преткновения во время последних обсуждений Трехсторонней контактной группы и переговоров советников глав государств "нормандской четверки". В нем перечислены условия, при которых могут быть проведены выборы на неконтролируемой территории Донбасса. И эти условия прямо противоречат Минским соглашениям.

Участники переговоров советников глав государств "нормандской четверки", состоявшихся в Берлине, и Трехсторонней контактной группы неоднократно подчеркивали, что конструктивный диалог невозможен, пока указанный пункт не будет изменен или отменен. Это касается предмета обсуждения всех вопросов, в том числе и обмена удерживаемыми лицами. Отмена этой нормы позволит продолжить переговоры в рамках "минского формата" по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.