Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения обновили список стран, в которых самая сложная коронавирусная ситуация. В этом списке 47 стран. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В список "красной" зоны входят:
- США
- Молдова
- Бразилия
- Колумбия
- Израиль
- Франция
- Люксембург
- Испания
- Аргентина
Стоит отметить, что в "зеленую" зону входят:
- Украина
- Австрия
- Хорватия
- Румыния
- Турция
- Канада
- Германия
Напомним, ранее сообщалось, что Киев и 21 область оказались не готовыми к ослаблению карантинных ограничений.
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