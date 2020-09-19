Київ очолив рейтинг антилідерів за кількістю хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
Наступ коронавірусу. Київ вибився в антилідери за темпами поширення інфекції. За добу у столиці - 400 нових випадків. Найактивніше хвороба також розповсюджується на Одещині та Тернопільщині. За добу по всій країні 3240 нових хворих.
Нині на COVID-19 уже хворіють майже 100 тисяч українців. А отже, зонування й карантин триватимуть і надалі, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я.
Максим Степанов, міністр охорони здоров`я України:
Ми визначили, що якщо рівень захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення перебільшив у п'ять, чи більше разів в місті, або районі середній показник по країні, то в такому випадку місто, або район потрапляє до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки.
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