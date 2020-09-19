Наступ коронавірусу. Київ вибився в антилідери за темпами поширення інфекції. За добу у столиці - 400 нових випадків. Найактивніше хвороба також розповсюджується на Одещині та Тернопільщині. За добу по всій країні 3240 нових хворих.

Нині на COVID-19 уже хворіють майже 100 тисяч українців. А отже, зонування й карантин триватимуть і надалі, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я.

Максим Степанов, міністр охорони здоров`я України: