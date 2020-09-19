Маленький Кирилко з Рівненщини потребує допомоги. У малюка складна вроджена патологія печінки. Необхідна термінова трансплантація. Це єдиний шанс на порятунок чотиримісячного хлопчика, кажуть лікарі, й оперувати треба негайно. В Україні таким малюкам органи не пересаджують.

Зробити це взялися в Бельгії. Але там це коштує 150 тисяч євро. Для сім'ї із села - це непідйомна сума.

Ти такий маленький. Маленький такий хлопчик мамин.

Кирилко із села Кам'яне-Случанське народився цілком здоровим. Та що не день, маля ставало усе жовтішим, - розповідає матуся. Спочатку лікарі заспокоювали. Мовляв, минеться. Та за три місяці винесли невтішний вирок.

Наталія Макарицька, мати Кирила:

У нього вже був колір зеленуватий, і цей живіт вже випирав. Мені по телефону сказали, що ми ставимо вам підозру на атрезію жовчовивідних шляхів. Я молилася, щоб то не підтвердилось.

Та недуга прогресувала - печінка у хлопчика почала відмовляти. Він не набирав вагу. У свої чотири з половиною місяці Кирилко менший навіть за ляльку, не важить і п'яти кілограмів. Дитина не може спокійно спати ані вдень, ані вночі.

Я так розумію, то йде якийсь приступ, він починає спочатку себе роздирати ручками, в нього все свербить і потім починає дуже сильно кричати.

Кирилко - справжній боєць. Ця крихітка пережила уже надскладну операцію. Та марно. Аби полегшити біль, лікарі виписали малюку купу пігулок.

Це нам без цих ліків ми взагалі в принципі не можемо. Нам треба давати їх вранці і ввечері.

Єдиний шанс тепер на порятунок хлопчика - трансплантація печінки.

Ірина Добровольська, сімейна лікарка:

У зв'язку з цим діагнозом вражається дуже сильно печінка, яка ну не відновиться сама самостійно і буває таке, що от діти просто не виживають. Лікувати, підтримувати якось можливо, але якщо операцію не зробити в найближчі терміни - то прогноз дуже, вкрай нехороший.

Наталія Макарицька, мати Кирила:

У нього вже цироз. В нього ще додалося гнійне запалення печінки. І то все в сукупності забирає у нас кожен день. Він дуже хоче жити. Він сам бореться за своє життя.

Таким малюкам, як виявилося, в Україні печінку не пересаджують. Погодилися прооперувати хлопчика бельгійські лікарі. Та закордонна клініка не по кишені для сім'ї із села.

Сергій Макарицький, тато Кирила:

От рахунок. Там вказано, що за операцію, саме за операцію - 135 тисяч євро. А повна сума, яку нам з додатковими виплатами потрібно на Бельгію - 150 тисяч. Підняти це нереально.

Зібрати кошти Макарицькі мусять впродовж двох місяців. Донором для синочка планує стати тато.

Наталія Макарицька, мати Кирила:

Ми надіємося, що там нам дадуть шанс на життя. Ти в останній раз можеш взяти сина на руки, його поцілувати, погодувати, бо все впирається в гроші.

Те, що з братиком сталася біда - знає і сестричка Кирилка. Мар'яні лише чотири роки. Від батьків дівчинка не чекає ані нових іграшок, ані цукерок, бо знає: кожна копійка у їх сім'ї іде на порятунок братика.

Я хочу, щоб на світі братик жив.

Подарувати шанс на життя крихітному Кирилкові можете і Ви. Сім'я Макарицьких вдячна за кожну перераховану гривню. Реквізити Ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті Podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".

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Макарицька Наталія Сергіївна

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