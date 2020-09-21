Взрыв на пивзаводе в Киеве/Фото: facebook

Генеральный директор пивной компании Carlsberg Ukraine - Евгений Шевченко подтвердил информацию о взрыве на пивзаводе в Киев. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Интернет начали заполнять новости про взрыв на нашем киевском заводе. Это правда, взрыв произошел около 16.00, когда два работника подрядной организации выполняли сварку технических люков на крыше очистных сооружений

Также, Шевченко отметил, что в результате инцидента действительно один из работников получил ссадины, но ему госпитализация не потребовалась.

фото: facebook

Стоит отметить, что по предварительной версии - взорвался газовый балон, из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ.

По словам Шевченко, сейчас проводится расследования с целью выяснения всех обстоятельств случившегося.

фото: facebook

Ранее сообщалось, что в Киеве на предприятии прогремел взрыв.

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