Друга проблема після коронавірусу. Сплеск домашнього насилля. Сьогодні про це говорив президент на зустрічі з представниками громадських та міжнародних організацій. Тільки за перші півроку поліція отримала майже вдвічі більше звернень від жертв, аніж торік. Ймовірна причина - це карантин і коронавірусна криза. Тож Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи з протидії домашньому насиллю.

Володимир Зеленський, президент України: