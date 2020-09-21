Протидія домашньому насиллю: Володимир Зеленський підписав важливий указ [ Редактировать ]
Друга проблема після коронавірусу. Сплеск домашнього насилля. Сьогодні про це говорив президент на зустрічі з представниками громадських та міжнародних організацій. Тільки за перші півроку поліція отримала майже вдвічі більше звернень від жертв, аніж торік. Ймовірна причина - це карантин і коронавірусна криза. Тож Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи з протидії домашньому насиллю.
Володимир Зеленський, президент України:
Проект указу, який зараз лежить переді мною, спрямований на системну розбудову мережі реагування на насильство. Він втілює базові принципи захисту прав та інтересів постраждалих осіб. Я у вашій присутності хочу підписати цей указ.
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