Будівництво нового храму Української православної Церкви розпочали сьогодні у столиці. Святиню на честь преподобного Сергія Радонезького зведуть на території Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія". Землю, на якій будуватимуть храм, освятив сьогодні Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":