Будівництво нового храму УПЦ: Юрій Бойко відвідав церемонію освячення місця [ Редактировать ]
Будівництво нового храму Української православної Церкви розпочали сьогодні у столиці. Святиню на честь преподобного Сергія Радонезького зведуть на території Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія". Землю, на якій будуватимуть храм, освятив сьогодні Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Это светлое, доброе событие - закладка храма, причем на территории университета, где очень много молодых людей, которые будут приобщаться к духовности - это всегда хорошо и особенно торжественно, что в закладке храма принимает участие его блаженство митрополит всей Украины. Это придает особую торжественность и значимость этому событию и я очень рад, что могу присутствовать сегодня при этом событии.
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