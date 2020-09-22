В Италии зарезали футбольного арбитра вместе с его девушкой [ Редактировать ]
В итальянском Лечче убит футбольный арбитр Даниеле Де Сантис. Об этом сообщает издание La Repubblica. Тела 33-летнего судьи и его девушки, 30-летней Элеоноры, были обнаружены вечером 21 сентября в его квартире со множественными ножевыми ранениями.
Соседи рассказали, что незадолго до двойного убийства в доме Де Сантиса была слышна борьба, а потом они видели убегающего мужчину с ножом. После этого они вызвали карабинеров.
Де Сантис известен по работе на матчах Серии C и Серии B, где обслужил суммарно более 130 встреч.
Ранее сообщалось, что вице-президента Украинской ассоциации футбола пожизненно отстранили от игры за избиение арбитра.
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