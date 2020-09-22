В Арктиці швидкість танення криги сягнула абсолютного рекорду [ Редактировать ]
Швидкість танення криги в Арктиці на початку вересня сягнула абсолютного рекорду. Через аномальну спеку в Сибіру. Загалом, за підрахунками вчених, площа льодового покриву довкола Північного полюсу цьогоріч скоротилася до менш ніж 4 мільйонів квадратних кілометрів.
Уже вдруге за останні 40 років. Це суттєво посилює проблему глобального потепління. Адже темна океанська вода не відбиває сонячну радіацію, як це роблять білі крижані поля.
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