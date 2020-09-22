Новый салон станет вторым филиалом AutoMaximum в Киеве и третьим в Украине. Мы встретились с создателем сети Максимом Симперовичем и подробно узнали о преимуществах и особенностях салонов AutoMaximum.

AutoMaximum - это сеть мультибрендовых салонов и прежде всего, кардинально новый формат автомобильных услуг на отечественном рынке. Главным преимуществом сети является полное соответствие уровня обслуживания статусу представленных автомобилей.

Ассортимент салонов AutoMaximum предлагает клиентам эксклюзивные комплектации автомобилей Rolls-Royce, Jaguar, Bentley, Land Rover, Ferrari, уникальные спортивные модели McLaren, Chevrolet, BMW и электрокары от Tesla, Mercedes-Benz, Audi.

Наряду с продажей автомобилей премиум-класса, AutoMaximum предоставляет различные виды сопутствующих услуг. Среди них лизинг, страхование, выкуп авто и Trade-in. Также, сеть предлагает возможность индивидуального заказа автомобиля, по параметрам клиента.

Подробнее о преимуществах и услугах сети мультибрендовых салонов AutoMaximum расскажет ее владелец Максим Симперович.

Создавая первый салон AutoMaximum какие цели ставили в приоритет?

– В корне изменить устоявшиеся стандарты украинского автомобильного рынка. Возможно звучит громко, но это действительно так. Первый салон сети AutoMaximum был создан 10 лет назад, но на момент его открытия я уже 8 лет занимался автобизнесом и успел четко понять как именно я вижу собственный салон. Поэтому принял решение полностью отойти от концепции автомобильного бизнеса, которая существовала на тот момент, и следовать своей стратегии.

Какие преимущества отличают сеть AutoMaximum от конкурентов?

– Прежде всего, это кардинально другое отношение к клиенту. В салонах AutoMaximum вам никогда не придется ждать. Мы ценим время людей, которые обращаются к нам, и даже минута ожидания недопустима. Вместе с профессионалами нашей сети мы продумали все до мельчайших деталей и оптимизировали процессы по продаже автомобилей и предоставлению сопутствующих услуг, чтобы наши клиенты и гости могли полностью окунуться в мир роскошных автомобилей не думая о посторонних вещах.

Еще одним преимуществом сети является общая автомобильная база. В какой бы из наших салонов вы не обратились, если интересующая вас модель находится в другом салоне AutoMaximum, в течении 24 часов мы привезем ее специально для вас.

Что относится к числу дополнительных услуг, которые предлагает AutoMaximum?

– В каждом из наших салонов, помимо покупки автомобилей премиум-класса из моделей в наличии, клиенты могут воспользоваться услугой заказа авто. Таким образом, мы предлагаем подобрать автомобиль по индивидуальным параметрам и предпочтениям клиента. Кроме того, эта услуга позволяет заказать абсолютно новую модель, которая еще не представлена в официальных дилерских центрах Украины.

Также, для клиентов сети AutoMaximum доступна возможность обмена автомобиля по программе Trade-in, услуги финансирования и выкупа авто.

На каких условиях AutoMaximum предоставляет финансовые услуги?

– Вместе с премиальными автомобилями, мы также предлагаем своим клиентам оптимальные условия финансирования. Лизинговые программы AutoMaximum это возможность в кратчайшие сроки получить в распоряжение выбранную модель, индивидуально подобрав график и условия оплаты без предоставления справки о доходах.

Каких основных принципов работы с клиентами придерживается AutoMaximum?

– В автомобильном, как и в любом другом бизнесе важна каждая деталь, которая может повлиять на впечатления и решения клиента. В салонах AutoMaximum нашим гостям и клиентам всегда доступно профессиональное обслуживание, превосходный кофе, а также комфортная бизнес-зона для переговоров, где можно абсолютно конфиденциально и в удобной обстановке обсудить детали покупки.

Что стало залогом успеха и развития сети AutoMaximum?

– Я измеряю успех не только в количестве продаж. Решающими факторами для меня являются лояльность и доверие клиентов, уверенность, что в салоне AutoMaximum они всегда смогут получить первоклассное качество не только автомобиля, но и услуг, которые сопровождают покупку. Чтобы достичь этого, потребовалось объединить множество факторов. В первую очередь, это профессионализм команды AutoMaximum, а также абсолютная гарантия юридической и финансовой безопасности сделки.

Где и когда откроется новый салон AutoMaximum?

– Новый салон сети AutoMaximum откроется в Киеве по адресу Владимира Брожко 21 и станет третьим филиалом AutoMaximum в Украине. Официальное открытие запланировано на октябрь.