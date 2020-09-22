В Подольском районе Киева полностью пропало водоснабжение из-за аварии на трубопроводе.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В настоящее время вода отсутствует в жилом массиве "Куреневка", "Сырец", на улицах Автозаводская, Вышгородская, Семьи Кульженко, Бережанская и прилегающих к ним улицам.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" работают на месте аварии.

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