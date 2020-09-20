В Дарницком районе Киева загорелась свалка предприятия, пожарные пытаются локализовать возгорание. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили сообщение о возгорании на территории предприятия на улице Ревуцкого, 41, в 12:45.

Прибыв на место происшествия, пожарные выяснили, что горит свалка на площади 500 квадратных метров.

Пожарные проложили магистральную линию и поставили два ствола на тушение пожара. Поливомоечные машины и ствол "Киевводоканала" также задействованы в ликвидации огня.

Экстренные службы пытаются локализовать пожар.

Ранее сообщалось, что под Павлоградом на огромной территории горит мусорная свалка.