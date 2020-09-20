В Киеве горит свалка предприятия (фото) [ Редактировать ]
В Дарницком районе Киева загорелась свалка предприятия, пожарные пытаются локализовать возгорание. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели получили сообщение о возгорании на территории предприятия на улице Ревуцкого, 41, в 12:45.
Прибыв на место происшествия, пожарные выяснили, что горит свалка на площади 500 квадратных метров.
Пожарные проложили магистральную линию и поставили два ствола на тушение пожара. Поливомоечные машины и ствол "Киевводоканала" также задействованы в ликвидации огня.
Экстренные службы пытаются локализовать пожар.
Ранее сообщалось, что под Павлоградом на огромной территории горит мусорная свалка.
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