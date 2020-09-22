Во вторник, 22 сентября, в ходе совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро кредита, но только после выполнения Киевом условий сотрудничества с МВФ.

Он напомнил, что ЕС выделил Украине 200 млн евро помощи для борьбы с пандемией.

Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, связанных с экономическим спадом, который был вызван коронавирусной пандемией.

При этом он уточнил, что для этого Украине необходимо "конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине".

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский и высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели встречу.