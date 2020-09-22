Замість осіннього дощу - "пляжний сезон-2". А українці жартують: на календарі не 22 вересня, а... 53 серпня. Чи надовго ще затримається літо в Україні? І чому останніми роками пори року змінюються з таким запізненням.

Я збираюся на роботу. Кінець вересня, а за вікном - справжнє літо! Зранку температура +11, пообіді обіцяють 25. Так що ж вдягати? У моєму гардеробі футболки та светри, піджаки та теплі пальта, а ще і кепка від сонця є. Теж саме стосується і взуття - між чоботами та босоніжками обираю босоніжки. Ну, що ж, я готова!

На вулиці головний модний тренд - "мікссезон". Хтось у куртці, хтось - у майці. Найпопулярніший варіант - два в одному.

Вдень - просто липнева спека. Ми заїхали на міський пляж - людей там хоч і небагато, але таки є. Засмагають і навіть купаються.

Вода бодрящая! Сначала холодно, заходишь, немножко подвигался - все прекрасно уже идет!

Та скільки ж триватиме осіння спека? Синоптики кажуть: цьогоріч аж два "бабиних літа". Перше минає, друге - ще настає.

То чому ж так тепло? Це просто випадковість, чи... закономірність, причина якого глобальне потепління? Тут у науковців одностайності немає. Дехто вперто це заперечує, та все ж більшість каже: клімат таки змінюється.

Вазіра Мартазінова, метеорологиня:

Глобальное потепление очень быстро поднимает температуру на всем земном шаре. Что касается Украины, то этот температурный режим очень неустойчивый: неделя хорошей погоды может резко поменяться на чрезвычайные погодные условия - кратковременные, т.е. Неустойчивость сейчас стала большая в погоде.

Нестабільність і у змінах сезонів. Останнім часом із зими ми потрапляємо одразу в літо, і навпаки. Період м'якого міжсезоння останніми роками - скорочується. А українські зими колись з тріскучими морозами стають по-європейськи м'якими.

Наталія Гозак, екологиня:

В Україні вже за досить короткий час це буде справді проблема - взимку покататися на лижах.

Хоча ще років 20 тому зими були сніжні і морозні, а осінь - дощовою. Це вересень у Києві 1998 року: столичні осінні парки, жовте опале листя, люди одягнені по погоді - в куртках і шапках.

І для контрасту нагадаю - ось моє сьогоднішнє відео. Люди в майках, ба - навіть в купальниках на пляжі.

Розгадати погодний ребус не може й природа. Екологи кажуть: якщо так піде далі, то в Україні й по кілька врожаїв збирати можна буде.

Наталія Гозак, екологиня:

Два, наприклад, можна виростити сільськогосподарських циклів, чи навіть три. Але разом з цим іде значне осушення - тобто, у нас особливо південні частини України потерпають від посух.

Та екологи кажуть: негативних наслідків зміни клімату все ж більше - це й посухи, і втрата врожаїв, і навіть нові хвороби.

Наталія Гозак, екологиня:

Якщо ще 20 років тому ми не знали про хворобу Лайма - ну можливо в Криму, тобто - не дуже поширена. Тепер вона скрізь.

Однак людям доведеться пристосовуватися до змін. Та поки українці про глобальні речі не думають і насолоджуються погодою. До речі, ловити літнє сонце можна буде до кінця вересня. А ще - спостерігати за каштанами і сакурами, які вирішили зацвісти вдруге. І це, певно, найприємніші наслідки кліматичних змін.