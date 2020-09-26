На идентификацию погибших после крушения Ан-26 в Харьковской области потребуется до трех недель. Их тела были сильно изувечены огнем, охватившим машину после падения. Об этом заявил глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский.

Тела находятся в крайне изувеченном состоянии. Фактически все они обгоревшие. На сегодняшний момент идентификацию ни одного тела осуществить не удалось.

Уруский отметил, что на экспертизу ДНК потребуется до трех недель.

Нужно будет осуществлять экспертизу ДНК, что потребует дополнительного времени. По словам экспертов, это займет от двух до трех недель. Только после этого можно будет говорить об осуществлении процедур по захоронению наших бойцов.

Спасатели нашли тела всех погибших при крушении самолета. Их 25. На борту Ан-26 находились 27 человек - члены экипажа и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба.

Во время аварии двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили значительные ожоги. Они были госпитализированы, один из них в последствии скончался. Известно, что Виталий Вильховой родом со Львовской области.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, второй курсант получил значительные травмы, но его жизни ничего не угрожает.

В сети появился список людей, находившихся на борту.

Под Чугуевом работает Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы. На место трагедии побывал там и президент Украины Владимир Зеленский. Он объявил 26 сентября днем траура и поручил прекратить все полеты подобных Ан-26 до выяснения всех причин трагедии. Все ответственные за полет злосчастного самолета отстранены от исполнения обязанностей.

Глава государства заявил, что он хочет получить от специалистов полную информацию о составе и техническом состоянии всей военной техники, находящейся на вооружении в Украине.

Мы хотим увидеть полную статистику всей нашей техники.

У ГБР есть четыре версии, но министр обороны Андрей Таран заявил, что при посадке самолет задел крылом землю. Во время полета пилот сообщал о проблемы с левым двигателем. Ответить на все вопросы поможет расшифровка черных ящиков.

Напомним, 25 сентября в 20:50 часов вблизи Чугуева в Харьковской области, на расстоянии около 2 км до военного аэропорта, потерпел крушение самолет АН-26 Вооруженных сил Украины воинской части А 4104 с 27 людьми на борту. Выжил только один. Камера засняла последние секунды полета АН-26.