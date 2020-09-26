Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место авиакатастрофы военно-транспортного самолета Ан-26. Об этом сообщает РИА "Новости".



Глава государства провел 30-минутное совещание и уехал. Пресс-конференции не было. Зеленский ответил на несколько вопросов и сказал, что версий трагедии может быть много.

Сейчас главная версия, что у нас трагедия, погибли наши ребята.

Президент пообещал, что семьям погибших выделят государственную помощь.

У меня в 12 с премьер-министром будет разговор касательно помощи семьям пострадавших.

В связи с трагедий в субботу, 26 сентября, в стране объявлен общенациональный траур.

Министр обороны заявил ранее, что скорее всего, Ан-26 зацепился крылом за землю при заходке на посадку. После выполнения части маршрута командир экипажа самолета АН-26 доложил об отказе левого двигателя. Тем временем Государственное бюро расследований назвало четыре версии авиакатастрофы:

техническая неисправность агрегатов летательного аппарата;

ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Напомним, 25 сентября в 20:50 часов вблизи Чугуева в Харьковской области, на расстоянии около 2 км до военного аэропорта, потерпел крушение самолет АН-26 Вооруженных сил Украины воинской части А 4104.

В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. На месте авиакатастрофы спасатели обнаружили 23 тела погибших при крушении военного самолета Ан-26. Два человека выжили (один позднее умер в больнице), тела еще троих долгое время искали спасатели. Таким образом в авиакатастрофе под Чугуевым погибло 26 человек - 19 курсантов и 7 офицеров.

Ранее сообщалось, что в сети появился неофициальный список жертв Чугуевской трагедии.