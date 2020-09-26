Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в Чугуеве Харьковской области, засняла последние секунды трагически оборвавшегося полета АН -26. Видео выложил в Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом.

Министр обороны заявил ранее, что скорее всего, Ан-26 зацепился крылом за землю при заходке на посадку. После выполнения части маршрута командир экипажа самолета АН-26 доложил об отказе левого двигателя. Тем временем Государственное бюро расследований назвало четыре версии авиакатастрофы:

техническая неисправность агрегатов летательного аппарата;

ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Помочь найти причины авиакатастрофы должны бортовые самописцы АН-26.

Напомним, 25 сентября в 20:50 часов вблизи Чугуева в Харьковской области, на расстоянии около 2 км до военного аэропорта, потерпел крушение самолет АН-26 Вооруженных сил Украины воинской части А 4104.

В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. На месте авиакатастрофы спасатели обнаружили 23 тела погибших при крушении военного самолета Ан-26. Два человека выжили (один позднее умер в больнице), тела еще троих долгое время искали спасатели. Таким образом в авиакатастрофе под Чугуевым погибло 26 человек - 19 курсантов и 7 офицеров.

Ранее сообщалось, что в сети появился неофициальный список жертв Чугуевской трагедии.