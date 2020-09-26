Протесты в Беларуси: в Минске начались жесткие задержания (фото) [ Редактировать ]
В Минске, 26 сентября, во время акций протеста "Забег свободных" силовики жестко задержали несколько десятков человек. По данным правозащитников - общее число задержанных - 24 человека, среди них журналисты "Белсата" и "Еврорадио". Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".
Стоит отметить, что силовики задерживали участников "Забега свободных" на поддержку политических заключенных Максима Знака и Ильи Салия. Среди всех задержанных оказались и два участника забега, на данный момент их имена уточняются.
Предварительно, их отвезли в СИЗО на Окрестина.
Задержания также происходили и во время женского марша, котроый сегодня проход вблизи Комаровского рынка. Важно, что помимо протестующих, силовики задерживали и случайных прохожих.
Стоит отметить, что около 16 часов силовики на площади Якуба Коласа также задержали, по предварительным данным, четырех уличных музыкантов кавер-группы BEST SOUND BAN, которые исполняли песню "Перемен" в переходе, когда мимо проходила колонна митингующих.
Напомним, ране силовики стреляли и применили газ против людей на акции пртеста в Минске.
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