В Бресте, 20 сентября, во время акции протеста силовики начали стррелять в воздух, а после этого - распылили мирным протестующим слезоточивый газ просто в лицо, после чего - начались массовые задержания. Об этом сообщает Telegram-канал TUT.BY.

На видео, опубликованом в Telegram-канале видно, как разъяренные силовики бегут к гражданам, также - слышны крики.

Стоит отметить, что силовики с особой жесткокостью и без разбирательств задерживают мирных граждан, одного из задержанных они волокут за волосы по асфальту.

После чего участники акции начинают разбегаться. После чего был отчетливо слышен звук, похожий на выстрел.

Важно, что в МВД Беларуси подтвердили, что в Бресте силовики произвели предупредительный выстрел из карабина, чтобы предотвратить нападение на них. Пресс-секретарь ведомства подчеркнула, что это был светошумовой патрон.

Также, по данным СМИ, бойцы ОМОНа подойдя близко к людям, держащимся за руки, брызгали им в лицо слезоточивый газ. После этого протестующих задерживали.

Напомним, ранее сын Лукашенко впервые прокомментировал протесты в Беларуси.

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