Нестримний COVID-19: в Україні зафіксували новий антирекорд заражень [ Редактировать ]
В Україні - черговий коронавірусний антирекорд. За добу на COVID-19 захворіли ще 3833 людини, померли 76 пацієнтів, одужали - 1740.
Найбільше нових інфікованих - у столиці. Далі - Харківська, Тернопільська, Одеська та Дніпропетровська області. У МОЗ вкотре наголошують не необхідності дотримуватися всіх карантинних правил, аби уникнути спалаху сезонних хвороб на фоні коронавірусної епідемії.
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