В Україні - черговий коронавірусний антирекорд. За добу на COVID-19 захворіли ще 3833 людини, померли 76 пацієнтів, одужали - 1740.

Найбільше нових інфікованих - у столиці. Далі - Харківська, Тернопільська, Одеська та Дніпропетровська області. У МОЗ вкотре наголошують не необхідності дотримуватися всіх карантинних правил, аби уникнути спалаху сезонних хвороб на фоні коронавірусної епідемії.