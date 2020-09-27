Авиакатастрофа под Харьковом: спасатели закончили работу [ Редактировать ]
На месте авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области полностью завершили все спасательные работы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В течение 26 сентября подразделения ГСЧС проводили работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказания психологической помощи родственникам погибших.
Отмечается, что на месте авиакатастрофы работали 70 сотрудников ГСЧС и 10 единиц техники.
Напомним, в пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.
Очевидцы засняли авиакатастрофу на камеру. Позже появилось видео с эпицентра событий.
Позже стало известно о 22 умерших и 2 тяжело раненых, которые находятся в реанимации. 4-х ищут среди обломков самолета.
На место крушения прибыл губернатор Харьковской области Кучер.
Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу. Он отметил, что дал поручение премьер-министру создать комиссию для расследования всех причин трагедии.
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