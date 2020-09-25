В пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На борту самолета находились 23 человека: военные летчики и курсанты Университета воздушных сил им. И. Кожедуба. Глава государства отреагировал на трагедию.

"Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двух ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов.

Катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева.

Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду на Харьковщине", - заявил президент.

Ранее в МВД заявили о количестве жертв катастрофы.