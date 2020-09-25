Зеленский отреагировал на авиакатастрофу под Харьковом [ Редактировать ]
В пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На борту самолета находились 23 человека: военные летчики и курсанты Университета воздушных сил им. И. Кожедуба. Глава государства отреагировал на трагедию.
"Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двух ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов.
Катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева.
Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду на Харьковщине", - заявил президент.
по теме
Под Харьковом разбился самолет: все, что известно о трагедии на данный момент
В пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа
Катастрофа под Харьковом: появились видео с места событий
В пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа
Катастрофа под Харьковом: появилась новая информация о потерпевших
Стало известно, что на борту разбившегося самолета было не 28 человек
Трагедия под Харьковом: появился неофициальный список жертв
Двум людям удалось выжить, однако один из них в критическом состоянии
Трагедия под Харьковом: большинство погибших - курсанты
В результате авиакатастрофы военного самолета в Харьковской области погибли 22 человека