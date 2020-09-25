Под Харьковом разбился самолет: все, что известно о трагедии на данный момент [ Редактировать ]
В пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. Командование воздушных сил подтверждает факт крушения.
Инцидент произошел во время захода самолета на посадку.
По информации диспетчера аэродрома на борту самолета Ан-26 находились 28 человек. По состоянию на сейчас найдены тела 22 погибших, еще 2 человека пострадали. Поиски четырех человек продолжаются.
По состоянию на 21:45 сообщается о 18 умерших и 2 тяжело раненых.
Глава государства отреагировал на трагедию. Он отметил, что дал поручение премьер-министру создать комиссию для расследования всех причин трагедии. По данным премьера Дениса Шмыгаля в состав комиссии войдут: главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие должностные лица. Президент также добавил, что завтра будет на месте происшествия.
Смотрите также первые видео с места событий.
по теме
Зеленский отреагировал на авиакатастрофу под Харьковом
На борту самолета находились 23 человека: военные летчики и курсанты Университета воздушных сил
Катастрофа под Харьковом: появились видео с места событий
В пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа
Катастрофа под Харьковом: появилась новая информация о потерпевших
Стало известно, что на борту разбившегося самолета было не 28 человек
Трагедия под Харьковом: появился неофициальный список жертв
Двум людям удалось выжить, однако один из них в критическом состоянии
Трагедия под Харьковом: большинство погибших - курсанты
В результате авиакатастрофы военного самолета в Харьковской области погибли 22 человека