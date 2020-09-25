В пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. Командование воздушных сил подтверждает факт крушения.

Инцидент произошел во время захода самолета на посадку.

По информации диспетчера аэродрома на борту самолета Ан-26 находились 28 человек. По состоянию на сейчас найдены тела 22 погибших, еще 2 человека пострадали. Поиски четырех человек продолжаются.

По состоянию на 21:45 сообщается о 18 умерших и 2 тяжело раненых.

Глава государства отреагировал на трагедию. Он отметил, что дал поручение премьер-министру создать комиссию для расследования всех причин трагедии. По данным премьера Дениса Шмыгаля в состав комиссии войдут: главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие должностные лица. Президент также добавил, что завтра будет на месте происшествия.

Смотрите также первые видео с места событий.