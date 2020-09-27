В Единый реестр досудебных расследований, по заявлению Донецкой областной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Оппозиционной платформы - За жизнь" внесены сведения о факте подделки и передачи в Волновахский теризбирком сфальсифицированных регистрационных документов со стороны партии "Наш край".

"Представители партии "Наш край" незаконно завладели персональными данными лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Волновахе – Сергея Тахтарова, Сергея Кириллова, Сергея Демченко и Сергея Головко – подделали подписи в регистрационных заявлениях и подали их в качестве кандидатов в депутаты от своей политической силы. Цель этой циничной фальсификации, за которую предусмотрены реальные уголовные сроки, – выбить из избирательной гонки рейтинговых кандидатов ОП-ЗЖ, которых знают и поддерживают абсолютное большинство жителей Волновахи. По нашему заявлению полиция уже открыла уголовное производство, и мы будем добиваться привлечения фальсификаторов и их заказчиков к ответственности", – заявил Юрий Красненко, юрист Донецкой организации "Оппозиционной платформы - За жизнь".

По его словам, в случае, когда одних и тех же людей в своих списках кандидатов подают две политические силы, ТИК имеет право вообще отказать в их регистрации.

"Наш край" и другие партии войны – партнеры нынешней власти – продолжают процесс срыва и фальсификации выборов в Донецкой области, чтобы в угоду президенту не допустить здесь победу "Оппозиционной платформы - За жизнь". Сегодня руководитель «карманной» территориальной избирательной комиссии власти отказался созывать внеочередное заседание ТИК, чтобы урегулировать этот вопрос, несмотря на требование 6 членов комиссии и 4 кандидатов, которые баллотируются по этому округу. Более того, как нам стало известно от руководителя областной организации "Нашего края", партийной конференции партии, как и официального выдвижения ее кандидатов для участия в местных выборах, не было – по этому поводу также подано обращение в полицию. "Оппозиционная платформа - За жизнь" сделает все, чтобы, как защитить право своих кандидатов быть избранными в органы местного самоуправления, так и защитить право людей избрать себе местную власть и не допустить на Донбассе реванша партий войны", – отметил Юрий Красненко.