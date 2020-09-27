Але це свято - незвичайне.

Під час нього не п'ють і не їдять. Взагалі, не тільки застілля не має.

Цей день вважається у євреїв днем Суду, коли Всевишній виносить остаточний вирок - чи буде людина жити, чи буде вона записана у книгу життя і благополуччя, та чи буде цей вирок закріплений доброю печаткою.

В єврейському календарі це є найважливішим днем у році, і частіше за все, саме цей день, а не Новий Рік Рош-Га-Шана - збирає найбільшу кількість людей у синагогах.

Проте Головний Рабин міста Києва рав Йонатан Бін'ямін Маркович нагадує:

"Більшість людей вважає основною ідеєю Йом Кіппуру - що треба прийти у синагогу, послухати молитву. Але треба пам'ятати дві речі. Перше - Йом Кіппур - це перш за все піст, складний сухий піст на 25 годин. І це предписано Торою. Звичайно, є закони щодо послаблення законів посту для літніх людей і дітей. Але це предписання Тори. А громадська молитва - це сказали мудреці, законодавці юдаїзму. Тож, якщо вам важко йти в синагогу і тримати пост - краще не йти в синагогу на громадську молитву. Тим більше у такий рік, з коронавірусом. Не варто нехтувати предписаннями Тори заради громадської молитви в умовах карантину".

Нагадаємо, що з весни 2020-го року, усі синагоги Києва наразі зачинені. Щоб помолитися на Йом Кіппур, Київська Єврейська Громада орендує готель.

Так люди зможуть тримати піст і не виходити на вулицю, щоб не потрібно було йти пішки на довгу відстань й менше хотілося пити (транспортом та технікою у цей день користуватися заборонено).

Речник Єврейської Громади міста Києва Леонід Барац наголошує, що усі молитви будуть проводитися згідно з карантинними обмеженнями, на великій критій терасі (щоб було відкрите повітря), з дотриманням соціальної дистанції та масочного режиму. Було підготовлено таку кількість масок, щоб люди могли їх змінювати через деякий час, згідно рекомендацій ВООЗ.