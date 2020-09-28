Азербайджан заявил о более 550 убитых армянских военных [ Редактировать ]
В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении. Потери среди военнослужащих в Баку не уточнили. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
Также в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Армении потеряли 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц зенитных ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами.
Ранее генсек ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои.
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